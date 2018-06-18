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ОБСЕ: В июне послы 25 стран организации посетят государства Южного Кавказа
18.06.2018 15:47
18-22 июня послы 25 стран ОБСЕ посетят Армению, Грузию и Азербайджан. Bо всех трех странах они будут встречаться с представителями властей, парламентариями, а также с представителями гражданского общества.
Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте ОБСЕ, послы намерены ознакомиться с ситуацией в этих странах и передать месседжи властям и гражданскому обществу этих стран, информирует агентство Turan.
B частности, целью визита является подтверждение поддержки стабильности, мира и процветания в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также поддержкой будущего каждой из трех стран.
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