ОБСЕ: В июне послы 25 стран организации посетят государства Южного Кавказа

18.06.2018 15:47 18-22 июня послы 25 стран ОБСЕ посетят Армению, Грузию и Азербайджан. Bо всех трех странах они будут встречаться с представителями властей, парламентариями, а также с представителями гражданского общества.



Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте ОБСЕ, послы намерены ознакомиться с ситуацией в этих странах и передать месседжи властям и гражданскому обществу этих стран, информирует агентство Turan.



B частности, целью визита является подтверждение поддержки стабильности, мира и процветания в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также поддержкой будущего каждой из трех стран.















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