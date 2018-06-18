Необходимо укрепление судебного и парламентского контроля - НПО о чрезмерной власти СГБ

18.06.2018 15:51 Неправительственный сектор требует создания контролирующей структуры Службы государственной безопасности. "Transparency International Georgia" и "EMC" оценивают деятельность СГБ, и выдают рекомендации.



На презентации доклада присутствуют грузинские и зарубежные эксперты.



Представители НПО заявляют, что работа Службы государственной безопасности закрытая, и не подлежит судебному или парламентскому контролю, что создает угрозу, что возможно ведомство действует с превышением власти.



Представители третьего сектора привели как пример заявление Малхаза Мачаликашвили и Зазы Саралидзе. На одном из митингов отцы убитых сыновей заявили, что они, и члены их семей являются объектами надзора СГБ.



"Общество должно знать, что ведомство с наибольшей властью, являющееся в то же время самым закрытым органом, подлежит надлежащей проверке.



Мы не знаем, какая реакция последовала за этим фактом после заявления Малхаза Мачалакашвили. Не знаем, если происходила слежка, то в рамках какой процедуры она происходила, и, к сожалению, мы вероятно, мало что узнаем из-за закрытого процесса разбирательства, которое провидится. Именно поэтому здесь необходимо усилить судебный и парламентский контроль, и если будут выявлены признаки преступления, мы однозначно укажем, что это должен расследовать независимый следственный орган" - заявила представитель "Центра преподавания и мониторинга прав человека" Софья Вердзеули.



Кроме того, в третьем секторе говорят о процедурах назначения и увольнения главы СГБ, и заявляют, что часто кадровые изменения в ведомстве адаптируются с политическими интересами правящей команды.



По мнению Вахушти Менабде, говоря о назначении или увольнении руководителя ведомства необходимо иметь обоснованные аргументы. По его же словам, необходимо, чтобы в процедуре также участвовало парламентское меньшинство.



"Правило назначения - увольнения начальника СГБ абсолютно политизировано, и фактически дает правящей команде возможность подогнать под свои интересы. Глава СГБ должен быть назначен по процедуре, основанной на консенсусе, что подразумевает, что право принимать решение должно быть не только у большинства, но и меньшинство должно принимать участие в нем. Касательно отставки, основания для отставки должны быть твердыми" - заявил специалист по конституционному праву Вахушти Менабде.



В неправительственном секторе считают, что борьба с коррупцией не должна входить в рамки деятельности Службы государственной безопасности. По заявлению руководителя "Международной прозрачности - Грузия" Эки Гигаури, деятельность СГБ должна быть более аналитической и прозрачной.

















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