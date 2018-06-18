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Беселия: Вопрос объединения министерств по исполнению наказаний и юстиции стоит на повестке дня
18.06.2018 16:19
Вопрос прокуратуры не входит в структурные изменения, - об этом заявила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.
«По поводу структурных изменений обсуждение действительно было, и господин Мамука сказал, что рассмотрение этого вопросам мы должны продолжить. В целом, видение малого правительства приемлемо. Нас еще ожидает впереди процесс обсуждения», - заявила Беселия.
Что касается информации о том, что могут объединиться министерство по исполнению наказаний и пробации и министерство юстиции, Беселия отметила, что это предмет обсуждения и вопрос стоит на повестке дня.
«Решение об этом мы примем после того, как обсудим структурные изменения. Что касается прокуратуры, она не входит в список этих структурных изменений», - отметила Эка Беселия.
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