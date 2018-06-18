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Минздрав может объединиться с Минбеженцев
18.06.2018 16:37
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты может объединиться с министерством по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и их расселению.
По информации Первого канала, разговор о слиянии министерств Созара Субари и Давида Сергеенко состоялся на сегодняшнем заседании большинства.
Вместе с тем, в парламентском большинстве поясняют, что основой для объединения двух ведомств является социальное направление.
По словам кандидата в премьер-министры Мамуки Бахтадзе, планируется сократить количество министерств с 14 до 11.
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