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Минздрав может объединиться с Минбеженцев


18.06.2018   16:37
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты может объединиться с министерством по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и их расселению.

По информации Первого канала, разговор о слиянии министерств Созара Субари и Давида Сергеенко состоялся на сегодняшнем заседании большинства.

Вместе с тем, в парламентском большинстве поясняют, что основой для объединения двух ведомств является социальное направление.

По словам кандидата в премьер-министры Мамуки Бахтадзе, планируется сократить количество министерств с 14 до 11.






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