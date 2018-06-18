Минздрав может объединиться с Минбеженцев

18.06.2018 16:37 Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты может объединиться с министерством по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и их расселению.



По информации Первого канала, разговор о слиянии министерств Созара Субари и Давида Сергеенко состоялся на сегодняшнем заседании большинства.



Вместе с тем, в парламентском большинстве поясняют, что основой для объединения двух ведомств является социальное направление.



По словам кандидата в премьер-министры Мамуки Бахтадзе, планируется сократить количество министерств с 14 до 11.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

