Ломджария: Попечительски совет – тот институт, который должен принять решение по фильму об убийстве несовершеннолетних

18.06.2018 16:41 Думаю, решение по фильму, снятому в связи с делом об убийстве на улице Хорава, не должен принимать Народный защитник. У Общественного вещателя есть соответствующие внутренние регуляции и органы, которые должны обсуждать этот вопрос, — об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария.



По словам Нино Ломджария, фильм не должен идентифицировать лица и не должен быть односторонним.



«Думаю, это решение не должен принимать Народный защитник. У Общественного вещателя есть соответствующие внутренние регуляции и органы, которые должны обсуждать этот вопрос. Думаю, именно попечительский совет является тем институтом, внутренним органом регулирования, который должен принять решение по этому вопросу в соответствии с этикой, поведением и нормами Общественного вещателя. Фильм не должен идентифицировать, т.е. содержать имена и фамилии, не должен быть односторонним и в нем максимально должна быть представлена позиция всех сторон, если все стороны выражают желание дать комментарий этой расследовательской журналистике. На этом этапе я считаю, что это не должен решать Народный защитник, а Общественный вещатель должен сам взять на себя ответственность за содержание этого продукта. К нам он направлен. Мы с ним ознакомились, у нас будет позиция, однако еще раз повторяю, что решать Общественному вещателю, а не Народному защитнику», — заявила Нино Ломджария.















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