Кандидат в премьер-министры об ожидаемых структурных и кадровых изменениях в правительстве

18.06.2018 17:37 Число министерств в правительстве Грузии сократится с четырнадцати до одиннадцати, — заявил кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе на брифинге 18 июня, после консультаций с руководством правящей партии «Грузинская мечта».



Бахтадзе, которого Грузинская мечта на прошлой выдвинула на пост премьер-министра после того, как Георгий Квирикашвили подал в отставку, объявил также о запланированных кадровых изменениях и заявил, что, в целом, они затронут шесть министерств. Однако он не уточнил, какой министр покинет должность.



Кандидат в премьер-министры разъяснил, что, поскольку структурные изменения в правительстве требуют законодательных поправок, правительство в существующем составе предстанет перед Парламентом для получения доверия, а после завершения процесса законодательных изменений Парламенту на утверждение будет представлен новый состав правительства.



Бахтадзе также отметил, что, поскольку Парламенту дважды придется голосовать за новый состав правительства, он попросил депутатом, ускорить процесс принятия законодательных поправок и провести детальные парламентские обсуждения после того, как в течение двух-трех недель он представит окончательный состав нового правительства.



По его словам, программа правительства, которая будет представлена Парламенту сегодня, основана на концепции малого правительства. «Это подразумевает гибкую и эффективную бюрократию и сокращенный размер правительства во всей экономике», — пояснил он.



Депутат Георгий Кахиани, который является председателем Комитета по процедурным вопросам, заявил после брифинга Бахтадзе, что для выражения доверия правительству Парламент соберется 20 июня.



Он также сказал, что парламенту будет представлено правительство в составе 14 министров, за исключением министров финансов (Мамука Бахтадзе), экономики (Дмитрий Кумсишвили) и иностранных дел (Михаил Джанелидзе), которых сменят заместители, пока Парламенту будет представлен окончательный состав правительства.



Тем самым, Кахиани подтвердил ранее распространенную информацию о том, что Кумсишвили и Джанелидзе, приближенных к Квирикашвили два министра, не войдут в состав правительства Бахтадзе.





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