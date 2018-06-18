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В рамках структурных реформ количество министерств сократится от 14 до 11
18.06.2018 18:15
В рамках структурных реформ, запланированных в правительстве, количество министерств, входящих в правительство, сократится от существующих на сегодня 14 до11- заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе.
По словам Мамуки Бахтадзе, в ближайшие дни парламент Грузии должен объявить доверие новому правительству и его программе, главным принципом которой является концепция маленького правительства, что подразумевает в самом себе гибкие и эффективные правительственные структуры, сокращенный размер правительства в общей экономике.
"В рамках запланированных нами структурных реформ количество министерств, входящих в правительство, от существующих на сегодня 14, будет уменьшено до 11 министерств. Эта реформа, которая является частью правительственной программы, и должна быть осуществлена незамедлительно, нуждается в законодательных изменениях, что требует соответствующее время и процедуры. Объявление нам доверия в установленные законом сроки, к сожалению, не успеется.
В результате получаем ситуацию, когда мы завтра должны предстать перед парламентом для получения доверия с существующей на сегодня правительственной структурой, и формальным составом членов кабинета, часть которых уже не будет членом нового кабинета. Примерно через 2-3 недели, когда будут осуществлены законодательные и кадровые изменения, закончатся консультации в парламенте, мы вновь должны пройти эту процедуру, рассмотрения в комитетах, фракциях, и на пленарном заседании уже вместе с обновленным кабинетом министров"- заявил Мамука Бахтадзе.
Мамука Бахтадзе сегодня не говорил о конкретных лицах, и отметил лишь то, что в правительстве будет несколько новых лиц.
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