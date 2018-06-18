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К Тее Цулукиани имеется очень много обоснованных претензий - парламентский секретарь президента


18.06.2018   20:06
Парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили заявила в связи с Теей Цулукиани, что у президента Грузии есть замечания относительно работы министра юстиции.

Анна Нацвлишвили еще раз подвергла критике реформы, проведенные в судебной системе при министре Тее Цулукиани.

По ее мнению, Тея Цулукиани не была эффективным министром, и не смогла провести в стране правовые реформы.








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