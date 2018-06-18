Слушания кандидатов в министры начнутся завтра утром

18.06.2018 20:11 По решению бюро парламента Грузии, слушания кандидатов в министры о направлениях правительственной программы начнутся с завтрашнего утра.



В частности, в 10:00 на объединенном заседании комитетов по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природных ресурсов, отраслевой политике и экономической политике, финансово-бюджетного и по региональной политике и самоуправлению заслушают четырех кандидатов в министры. Также на объединенном заседании комитетов по образованию, науке и культуре, делам спорта и молодежи, охране здоровья и социальным вопросам заслушают кандидатов в министры образования и науки, культуры и спорта, труда, здравоохранения и социальных вопросов.



Объединенное заседание комитетов продолжится, и в 11:00, кандидаты в министры будут представлены двумя блоками. В частности, на объединенном заседании комитетов по правам человека и гражданской интеграции, обороне и безопасности, юридическим вопросам, процедурным вопросам и правилам заслушают шесть кандидатов в министры. Заседание комитетов по внешним связям, интеграции с Европой, вопросам диаспоры и Кавказа будет посвящено слушаниям кандидата в министры иностранных дел.

Что касается части парламентских политических групп, с 12:00 начнутся слушания кандидатов в министры на заседании большинства, в 13:30 заслушают «Патриоты Грузии», в 14:30 – фракция «Национальное движение». Слушания завершатся заседанием парламентского меньшинства в 15:30.



20 июня состоится внеочередное заседание парламента, где парламент обсудит вопрос доверия правительству.



Состав правительства официально представлен парламенту Грузии для выражения доверия. В обновленном составе правительства три новых кандидата. В частности, на пост министра иностранных дел представлен Давид Залкалиани, на пост министра экономики и устойчивого развития – Георгий Черкезишвили, министра финансов – Николоз Гагуа. Залкалиани, Черкезишвили и Гагуа до сих пор занимали в соответствующих ведомствах посты замминистров. Руководителями всех остальных ведомств представлены действовавшие до их пор министры.



Вместе с тем, как известно, в ближайшие три недели парламенту будет представлен состав правительства, измененный структурно и персонально.















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