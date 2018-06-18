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Сирия, Афганистан… и Грузия - первая десятка соискателей убежища в странах ЕС
18.06.2018 20:47
По данным апреля 2018 года, к странам Евросоюза с просьбой предоставить убежище обратились 49 716 аппликантов. 3% аппликантов являются гражданами Грузии. Именно поэтому в общем рейтинге соискателей убежища Грузия занимает десятое место.
Сирия - 13%, Ирак - 6%, Афганистан - 6%, такова первая тройка желающих получить убежище в странах Евросоюза. За ними идут Венесуэла с 5%, Нигерия 4%, Пакистан 4%, Эритрея 4%, Албания 3%, и Грузия 3%.
Согласно статистике, опубликованной офисом поддержки убежища Европы (EASO), из каждых трех аппликантов, желающих получить убежище в странах ЕС, один обязательно был из Сирии, Ирака, Афганистана, Венесуэлы, или Нигерии.
В апреле текущего года только 35% аппликантов получили статус беженца, или субсидиарность.
Количество ищущих убежище в странах ЕС по сравнению с мартом сейчас возросло на 3%.
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