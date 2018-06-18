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Кобахидзе: Невозможно за неделю пройти процедуры по реорганизации правительства


18.06.2018   21:22
Тот факт, что нам приходится выносить правительству вотум доверия дважды с интервалом с несколько недель, имеет чисто правовую причину – по другому невозможно было планировать эту процедуру, — об этом на заседании бюро заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы планировали пройти эти процедуры в сравнительно долгие сроки. Хотели по меньшей мере два дня уделить комитетам и политическим группам. Однако, сегодня наверное вы услышали публичное заявление кандидата в премьер-министры о том, что планируется внести изменения при сотрудничестве с парламентом и правительством. Планируется внести поправки в закон «О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии». Планируется сократить министерства, также после реорганизации, персонально обновится и состав правительства. Соответственно, приблизительно через три недели нам придется заново проходить ту же процедуру. Новый состав правительства будет представлен в соответствии с новыми структурами. Естественно, когда будут названы новые кандидаты в министры, у них будет свой взгляд в отношении конкретных отраслей. Соответственно, обновление коснется и правительственной программы. Чтобы заново не проходить одну и ту же процедуру дважды, что лишено смысла, есть предложение, чтобы на данном этапе, в сравнительно короткие сроки мы рассмотрели и прошли процедуру. Приблизительно через три недели, когда в парламент Грузии поступит обновленный состав правительства, с обновленной структурой, мы уделим больше внимания этой процедуре. Есть такое предложение и именно на этом основан предложенные график, в том числе и те сроки, которые определены графиком», — заявил Ираклий Кобахидзе.






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