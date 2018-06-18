Приоритетом нового правительства должна быть реформа следственных систем - Amnesty International

18.06.2018 21:26 Международная организация Amnesty International, работающая по правам человека, распространила заявление, согласно которому, главным приоритетом нового правительства Грузии должна быть реформа следственной и прокурорской системы, в том числе создание независимого следственного механизма.



Организация также заявляет, что правительство Грузии должно выполнить обещание о создании независимого следственного механизма:



"Несмотря на обещания (выданные) в течение ряда лет, законопроект вошел в парламент на рассмотрение в минувшем году. Но документ заслужил критику. В случае предложенной модели независимой следственной структуры контролирующим по-прежнему остается прокуратура, что серьезно навредит ее независимости. Кроме того, если новое агентство будет работать совместно со Службой инспектора охраны персональных данных, в результате ни один из них не будет до конца эффективным и независимым"- написано в заявлении.



В заявлении Amnesty International говорит о протестных выступлениях последнего времени в Тбилиси, и призывает новое правительство страны обеспечить беспристрастное, независимое, и быстрое расследование дел улицы Хорава и Темирлана Мачаликашвили.



Помимо событий, развитых в последнее время, организация пишет также о нашумевших делах минувшего года. В том числе о делах Демура Стуруа, Афгана Мухтарлы, и "Биржи Мафии". По заявлению организации, Государственная служба безопасности начала расследование по делу Афгана Мухтарлы, но до убедительного результата ведомство не дошло. По оценке Amnesty International, результаты расследования не были полноценными и в случае остальных двух нашумевших дел.

















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