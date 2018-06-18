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В Грузии планируется установить европейские нормы выбросов вредных газов для автомобилей
18.06.2018 21:52
Крупным промышленным объектам будут определены современные европейские стандарты, а для автотранспортных средств установят европейские нормы выброса отработанных вредных газов, — об этом говорится в правительственной программе «Свобода, быстрое развитие, благосостояние», представленной кандидатом в премьер — министры Мамукой Бахтадзе.
«Будут внедрены новые регулирующие нормы в целях защиты — сохранения биомногоообразия и устойчивого использования биологических ресурсов. Государство обеспечит расширение охраняемых территорий и будет способствовать экотуризму. В целях внедрения и поощрения практики устойчивого управления лесами будут обеспечиваться эффективные механизмы защиты и восстановления лесного хозяйства, что будет способствовать улучшению количественных и качественных показателей лесов. Будет улучшен механизм контроля за лесом», — отмечается в правительственной программе.
Кроме того, в правительственной программе указывается, что с учетом природоохранной политики, будут введены налоговые льготы на импорт древесины. В частности, импорт древесины будет освобожден от налога на добавленную стоимость.
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