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Грузию посетит группа постоянных представителей в ОБСЕ
18.06.2018 23:36
19-21 июня Грузию посетит делегация постоянных представителей до 30 стран-членов ОБСЕ. По информации МИД Грузии, примечательно, что после 2008 года это первый визит послов ОБСЕ в Грузию.
Послы стран ОБСЕ проведут встречи с президентом Грузии, с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей. Также планируются встречи с руководством миссии наблюдателей ОБСЕ и представителями гражданского общества.
В рамках визита постоянные представители посетят линию оккупации и ознакомятся с проектом, осуществленным в селе Собиси при финансировании ОБСЕ. Послы смогут ознакомиться с обстановкой вдоль линии оккупации и положением местных жителей. Они также получат информацию о реформах, осуществленных в стране с точки зрения демократизации.
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