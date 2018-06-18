Грузию посетит группа постоянных представителей в ОБСЕ

18.06.2018 23:36 19-21 июня Грузию посетит делегация постоянных представителей до 30 стран-членов ОБСЕ. По информации МИД Грузии, примечательно, что после 2008 года это первый визит послов ОБСЕ в Грузию.



Послы стран ОБСЕ проведут встречи с президентом Грузии, с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей. Также планируются встречи с руководством миссии наблюдателей ОБСЕ и представителями гражданского общества.



В рамках визита постоянные представители посетят линию оккупации и ознакомятся с проектом, осуществленным в селе Собиси при финансировании ОБСЕ. Послы смогут ознакомиться с обстановкой вдоль линии оккупации и положением местных жителей. Они также получат информацию о реформах, осуществленных в стране с точки зрения демократизации.















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