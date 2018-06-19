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Строительством школ возможно будет заниматься Минрегиона
19.06.2018 10:36
Входящая в министерство образования структура, ответственная за строительство и реабилитацию школ, возможно, перейдет в подчинение министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.
По информации «IPN», в рамках структурной реорганизации, запланированной в составе правительства, рассматривается вопрос осуществления и данного изменения.
Как известно, в ближайшие три-четыре недели парламенту будет представлен структурно и персонально измененный состав правительства.
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