Строительством школ возможно будет заниматься Минрегиона

19.06.2018 10:36 Входящая в министерство образования структура, ответственная за строительство и реабилитацию школ, возможно, перейдет в подчинение министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.



По информации «IPN», в рамках структурной реорганизации, запланированной в составе правительства, рассматривается вопрос осуществления и данного изменения.



Как известно, в ближайшие три-четыре недели парламенту будет представлен структурно и персонально измененный состав правительства.















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