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Сергеенко: Ведутся консультации по вопросу объединения министерств
19.06.2018 10:47
Проходят консультации по вопросу объединения министерств, — об этом журналистам в парламенте заявил кандидат в министры здравоохранения Давид Сергеенко.
По его словам, ознакомить общественность с изменениями и их положительными сторонами – прерогатива премьера.
«Будет представлено основное действующее правительство, чтобы затем у премьер-министра была возможность укомплектовать новое правительство. Что касается объединения министерств, конечно, проходят консультации. Однако, это – однозначно прерогатива премьера, чтобы он ознакомил общественность с тем, какие конкретно изменения произойдут и обосновал положительные стороны этих изменений.
Сегодня в парламенте состоятся слушания кандидатов в члены правительства.
График слушаний был утвержден на вчерашнем заседании бюро парламента.
Слушания кандидатов в члены парламента и правительственных программ состоятся сегодня в объединенных комитетах, фракциях, меньшинства и большинстве.
С 10:00 на объединенном заседании 5 комитетов заслушают кандидатов в министры экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Параллельно, состоится и слушания социального блока на объединенном заседании комитетов заслушают кандидатов в министры образования и науки, культуры и спорта, труда, здравоохранения и социальных вопросов.
В 11:00 пройдут параллельные слушания, кандидаты в министры будут представлены двумя блоками. В частности, на объединенном заседании комитетов по правам человека и гражданской интеграции, обороне и безопасности, юридическим вопросам, процедурным вопросам и правилам заслушают шесть кандидатов в министры.
Заседание комитетов по внешним связям, интеграции с Европой, вопросам диаспоры и Кавказа в 11:00 будет посвящено слушаниям кандидата в министры иностранных дел.
С 12:00 начнутся слушания кандидатов в министры на заседании большинства, в 13:30 заслушают «Патриоты Грузии», в 14:30 – фракция «Национальное движение». Слушания завершатся заседанием парламентского меньшинства в 15:30.
После этого, в 17:00 состоится заседание бюро Парламента.
20 июня в Кутаиси состоится внеочередное заседание парламента, где парламент обсудит вопрос вотума доверия правительству.
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