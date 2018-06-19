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Правительство предлагает создать коммерческие палаты в общей судебной системе
19.06.2018 11:00
Правительство Грузии выступает с инициативой создания коммерческих палат в общей судебной системе.
Представить проект общественность планируется в ближайшее время. Об этом говорится в правительственной программе – «Свобода, благополучие, быстрое развитие».
Коммерческие палаты будут специализированы на обсуждение коммерческих и налоговых дел.
В правительственной программе говорится, что в результате реформы резко повысится качество правосудия и скорость по коммерческим и налоговым тяжбам.
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