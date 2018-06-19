Правительство предлагает создать коммерческие палаты в общей судебной системе

19.06.2018 11:00 Правительство Грузии выступает с инициативой создания коммерческих палат в общей судебной системе.



Представить проект общественность планируется в ближайшее время. Об этом говорится в правительственной программе – «Свобода, благополучие, быстрое развитие».



Коммерческие палаты будут специализированы на обсуждение коммерческих и налоговых дел.



В правительственной программе говорится, что в результате реформы резко повысится качество правосудия и скорость по коммерческим и налоговым тяжбам.















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