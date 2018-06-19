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Сегодня в парламенте состоятся слушания кандидатов в члены правительства


19.06.2018   11:10
Сегодня в парламенте состоятся слушания кандидатов в члены правительства.

График слушаний был утвержден на вчерашнем заседании бюро парламента.

Слушания кандидатов в члены парламента и правительственных программ состоятся сегодня в объединенных комитетах, фракциях, меньшинства и большинстве.

С 10:00 на объединенном заседании 5 комитетов заслушают кандидатов в министры экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Параллельно, состоится и слушания социального блока на объединенном заседании комитетов заслушают кандидатов в министры образования и науки, культуры и спорта, труда, здравоохранения и социальных вопросов.

В 11:00 пройдут параллельные слушания, кандидаты в министры будут представлены двумя блоками. В частности, на объединенном заседании комитетов по правам человека и гражданской интеграции, обороне и безопасности, юридическим вопросам, процедурным вопросам и правилам заслушают шесть кандидатов в министры.

Заседание комитетов по внешним связям, интеграции с Европой, вопросам диаспоры и Кавказа в 11:00 будет посвящено слушаниям кандидата в министры иностранных дел.

С 12:00 начнутся слушания кандидатов в министры на заседании большинства, в 13:30 заслушают «Патриоты Грузии», в 14:30 – фракция «Национальное движение». Слушания завершатся заседанием парламентского меньшинства в 15:30.

После этого, в 17:00 состоится заседание бюро Парламента.
20 июня в Кутаиси состоится внеочередное заседание парламента, где парламент обсудит вопрос вотума доверия правительству.






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