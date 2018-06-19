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Талаквадзе: Мы живем в правовом государстве, где правосудие вершится в зале суда


19.06.2018   12:22
Обсуждение вопросов на улице, по которым у политических партий нет полной информации, думаю, очень поверхностное. Об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментирую аннонсированную акцию в Панкиси.

«Мы живем в правовом государстве. Строим страну, где верховенство закона — главный принцип и правосудие вершится в зале суда. Соответственно, мы ожидаем, когда закончатся процессы и какое решение примет суд. Рассмотрение вопросов, по которым у политических партий нет полной информации, выходят на улицы и ставят требования, думаю, очень поверхностное. По делу Саралидзе мы приняли принципиальное решение в связи с временной парламентской следственной комиссией. Роль парламента и главный интерес, чтобы поддержать полное исполнение правосудия. Это касается любых наших сограждан», — заявил Талаквадзе.






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