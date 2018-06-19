Давид Сергеенко: Моим желанием всегда было быть врачом, а не политиком

19.06.2018 13:55 Не считайте это за легкое позиционирование вопроса, но моим желанием всегда было быть врачом, а не политиком, как в 2012, так и 2018-м - заявил кандидат в министры здравоохранения Давид Сергеенко журналистам в парламенте, где сегодня заслушают кандидатов в министры.



На вопрос, останется ли он в новом составе правительства, который кандидат в премьер-министры представит спустя три недели, Сергеенко заявил, что в команде идут консультации по данному вопросу.



"В команде, разумеется, идут консультации об обновленном составе правительства, который будет представлен парламенту через три недели. Я тоже включен в эти консультации. Поверьте, я глубоко осознаю, что это важно для общества, и их интерес релевантный. Но у всего есть свое правило, и думаю, мы должны дать премьер-министру право сказать первое слово в новом правительстве"- заявил Давид Сергеенко.



В парламенте Грузии сегодня заслушают кандидатов в члены правительства.



На вчерашнем заседании бюро парламента Грузии был утвержден график слушания кандидатов в министры.



20 июня в Кутаиси состоится внеочередное заседание парламента, где парламент обсудит вопрос объявления доверия правительству. Парламент уже послал запрос президенту Грузии о созыве внеочередного заседания.



Вчера парламенту Грузии официально представили состав правительства для получения доверия.



По заявлению кандидата в премьер-министры Грузии Мамуки Бахтадзе, состав правительства изменится после структурных изменений. По его же словам, в рамках структурных реформ количество министерств сократится от 14 до 11. В то же время по заявлению кандидата в премьер-министры, изменения коснутся шести министерств.

















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