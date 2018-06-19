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Давиташвили: Маленькое правительство нужно для сокращения времени от принятия до исполнения решения


19.06.2018   14:08


Идея маленького правительства, разумеется, приемлема, поскольку напрямую связана с управленческой реформой, и улучшением управления - заявил кандидат в министры охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

По его словам, маленькое правительство преследует целью, чтобы правительство было более эффективным в исполнении решений, в частности, чтобы максимально сократить время от принятия решения до его исполнения.

На вопрос, останется ли он в новом составе правительства, который кандидат в премьер-министры должен представить через три недели, Леван Давиташвили ответил, что в команде обсудят это, и совместно примут решение об окончательном составе правительства.

"Я несколько лет, как знаком с Мамукой Бахтадзе. Мы работаем в одной команде, и работа с ним для меня вполне приемлемая, и интересная. Я являюсь частью команды, и буду включен в процесс принятия решения командой"- заявил Леван Давиташвили.

В парламенте Грузии сегодня заслушают кандидатов в члены правительства.

На вчерашнем заседании бюро парламента Грузии был утвержден график слушания кандидатов в министры.

20 июня в Кутаиси состоится внеочередное заседание парламента, где парламент обсудит вопрос объявления доверия правительству. Парламент уже послал запрос президенту Грузии о созыве внеочередного заседания.

Вчера парламенту Грузии официально представили состав правительства для получения доверия.

По заявлению кандидата в премьер-министры Грузии Мамуки Бахтадзе, состав правительства изменится после структурных изменений. По его же словам, в рамках структурных реформ количество министерств сократится от 14 до 11. В то же время по заявлению кандидата в премьер-министры, изменения коснутся шести министерств.







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