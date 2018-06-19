Несколько комитетов подержали кандидатов в министры Майю Цкитишвили, Левана Давиташвили, Георгия Черкезишвили, и Николая Гагуа

19.06.2018 14:28 На объединенном заседании нескольких комитетов подержали кандидата в министры регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили, кандидата в министры окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили, кандидата в министры экономики и устойчивого развития Георгия Черкезишвили, и кандидата в министры финансов Николая Гагуа.



Кандидатов в министры заслушали на объединенном заседании комитетов по аграрным вопросам, охраны окружающей среды и природных ресурсов, отраслевой экономики и экономической политики, финансово-бюджетной и региональной политики, и самоуправления.



Кандидатов в министры поддержали 44 депутата, против проголосовали 2 депутата, от участия в голосовании воздержались 2 депутата.

















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