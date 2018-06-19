Субари: В Грузии для беженцев строится 2 134 квартиры

19.06.2018 15:45 «К этому времени в Грузии для беженцев строится 2 134 квартиры», - об этом заявил кандидат в министры по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов, на котором проходят слушания кандидатов в министры.



По его же словам, бюджет Министерства по делам беженцев и расселению на 90% направлен на беженцев. Как заявил кандидат в министры, к этому времени в Грузии зарегистрировано 280 055 беженцев, и это 89 322 семей.



«В целом жильем удовлетворены 110 000 беженцев. Это 38 670 семей, и из них – 15 600 семей были обеспечены жильем за последние 5 лет. Могу уверенно сказать, что это жилье абсолютно достойное, благоустроенное и соответствует современным стандартам. В течение этого времени, со стороны государства не было ни одного силового выселения, если не считать частных споров. К этой минуте ведется строительство 2 134 квартир. 600 квартир строится в Зугдиди, 735 – в Кутаиси, в Цкалтубо – 140, в Батуми – 164, в Мцхете – 120, в Тбилиси – 350, в Марнеули – 25 и это те темпы, которые с каждым днем еще более возрастают», - заявил Субари.















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