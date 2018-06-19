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В Грузии с 1-го июля увеличится зарплата полицейских
19.06.2018 15:48
По заявлению кандидата в министры внутренних дел Грузии Георгия Гахария, с 1-го июля полицейским увеличат зарплату. Об этом Гахария заявил на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов, на котором проходят слушания кандидатов в министры.
По информации Гахария, зарплата 13 200 полицейских повысится на 250 лари.
Как пояснил кандидат в министры, увеличение зарплат полицейских стало возможным после того, как сократились административные расходы.
«С 1-го июля 13 200 полицейским будет увеличена зарплата на 250 лари. Это тот минимум, который мы сумели и сделали сегодня и я хочу подчеркнуть, что все те шаги, о которых мы говорим, предприняты по большей части за счет той бюджетной экономии, достигнутой за эти 6-7 месяцев. Нами изначально было сказано, что в административной части в МВД было очень серьезное отклонение в контексте затрат на административные функции. Мы, как факт, сократили чуть более 500 административных позиций, что позволило нам как обновить оснащение в технической части, так и повысить зарплаты», - заявил Георгий Гахария.
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