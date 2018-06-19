Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии с 1-го июля увеличится зарплата полицейских


19.06.2018   15:48
По заявлению кандидата в министры внутренних дел Грузии Георгия Гахария, с 1-го июля полицейским увеличат зарплату. Об этом Гахария заявил на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов, на котором проходят слушания кандидатов в министры.

По информации Гахария, зарплата 13 200 полицейских повысится на 250 лари.

Как пояснил кандидат в министры, увеличение зарплат полицейских стало возможным после того, как сократились административные расходы.

«С 1-го июля 13 200 полицейским будет увеличена зарплата на 250 лари. Это тот минимум, который мы сумели и сделали сегодня и я хочу подчеркнуть, что все те шаги, о которых мы говорим, предприняты по большей части за счет той бюджетной экономии, достигнутой за эти 6-7 месяцев. Нами изначально было сказано, что в административной части в МВД было очень серьезное отклонение в контексте затрат на административные функции. Мы, как факт, сократили чуть более 500 административных позиций, что позволило нам как обновить оснащение в технической части, так и повысить зарплаты», - заявил Георгий Гахария.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Внешняя торговля Грузии за январь-май 2018 г.
Wizz Air: Предложение двух билетов за один доллар – фальшивка
Давиташвили: Маленькое правительство сделает исполнение решений более эффективным
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии зарплата полицейских с 1-го июля увеличится на 250 лари
Мамука Бахтадзе выходит с инициативой создания института экоомбудсмена
Бахтадзе: Именно на основании концепции малого правительства мы сумеем реализовать ту программу, которая была представлена
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна