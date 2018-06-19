Грузия переходит на модель малых по размеру тюрем

19.06.2018 16:04 Пенитенциарная система переходит на модель малых по размеру тюрем, — об этом в ходе выступления в парламенте заявил кандидат в министры по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили.



По его словам, такими тюрьмами легче управлять.



«Мы решили перейти на модель малых по размеру тюрем. Разработан и готов проект, так как ими эффективнее управлять. Приблизительно по одному и тому же проекту мы начнем строительство тюрем, рассчитанных не более чем на 500 человек», — заявил кандидат в министры.



Вместе с тем, по его словам, важным вопросом является то, что должно предложить государство человеку, который попал в пенитенциарное учреждение на несколько лет, чтобы он не заинтересовался криминальной субкультурой.



«Это – бенефиты, которые будут связаны с освобождением. Поэтому, мы скоро представим пакет законодательных поправок, согласно которым, с одной стороны, заинтересуем бизнес, чтобы они создавали рабочие места в пенитенциарных учреждениях, и с другой стороны – заключенных, которые подключатся к трудовой деятельности, и на основании соответствующей формулы, им вычтут дни заключения. В дальнейшем, их коснутся все те бенефиты, которые предусматривает закон – будь то условно-досрочное освобождение или помилование», — заявил Каха Кахишвили.



На объединенном заседании парламентских комитетов министр по исполнению наказаний и пробации говорил о реформах в пенитенциарной системе и планах на будущее.















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