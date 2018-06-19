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Приведение в порядок сферы строительства - одно из основных направлений правительственной программы


19.06.2018   16:08
Исполнительная власть работает над подлежащими законодательству регуляциями, которые должны привести в порядок вопросы безопасности и организации строительства, а также выдачу разрешений на строительство и эксплуатации зданий и построек. Об этом говорится в правительственной программе «Свобода, благополучие и быстрое развитие».

В программе также написано, что разрабатываются технические регламенты для установления основных требований к качеству строительного материала и его размещения на рынке.

Вместе с тем, правительство планирует в ближайшем будущем представить парламенту законопроект «Об энергоэффективности строительства». В правительственной программе отмечается, что принятие данного законопроекта будет способствовать рациональному использованию энергоресурсов и повышению энергоэфективности зданий.






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