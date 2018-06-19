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Осуществление действенных шагов в целях облегчения наркополитики продолжится - правительственная программа
19.06.2018 16:15
В правительственной программе – «Свобода, благополучие, быстрое развитие» речь идет и о наркополитике.
«Осуществится внедрение более гуманной политики в отношении потребления наркотиков. Осуществление действенных шагов в целях облегчения наркополитики продолжится с учетом подходов, основанных на исследованиях, анализе и доказательствах», — отмечается в правительственной программе, которую сегодня рассматривают в парламенте.
В программе также подчеркивается, что государство улучшит доступность и качество целевых сервисов здравоохранения для наркозависящих лиц.
Параллельно, в программе говорится о популяризации здорового образа жизни. Отмечается, что таким путем государство будет обеспечивать отвод участия людей в незаконном потреблении наркотиков.
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