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Бахтадзе представит свое правительство через две недели
19.06.2018 16:34
Мою команду, вместе с которой я возьму ответственность за выполнение правительственной программы, я представлю через две недели, — об этом журналистам в парламенте заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе.
По его словам, проходят консультации и в новом правительстве обязательно будут новые лица.
«Что касается будущих министров, когда мы завершим все соответствующие процедуры, предусмотренные законом, через две недели, я представлю вам и общественности команду, вместе с которой я возьму ответственность за выполнение правительственной программы, я представлю через две недели.
Я подтверждаю, что проходят консультации и в нашем новом правительстве обязательно будут новые лица, в том числе и из профессиональных кругов, могу подтвердить вам это», — заявил Мамука Бахтадзе.
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