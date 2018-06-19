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Кандидат в премьер предлагает списать всем налогоплательщикам долги до первого января 2013 года


19.06.2018   17:18
Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе выступает с инициативой списать всем налогоплательщикам налоговые долги, существующие до первого января 2013 года.

По его словам, инициатива коснется около 36 тысяч налогоплательщиков.

«Хочу сказать вам об очень важной инициативе. Когда мы говорим о несправедливых правилах в экономике, самым ярким примером этого были 2011-2012 годы, когда значительной части наших предпринимателей и грузинских компаний начислили неверные налоговые обязательства. Исходя из этого, и с учетом той важной идеи, что мы хотим полноценного участия каждого актива в нашей экономике, наша первая инициатива касается идеи полностью списать всем налогоплательщикам налоговые долги, которые у них есть до первого января 2013 года. Это касается около 36 тысяч налогоплательщиков. За ними стоят грузинские семьи, энергия и возможность продолжать полноценное участие в экономической жизни страны», — заявил Мамука Бахтадзе.






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