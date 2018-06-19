Мамука Бахтадзе предлагает учредить должность экоомбудсмена

19.06.2018 17:28 «Я предложу парламенту учредить должность экоомбудсмена», — заявил кандидат в премьеры страны Мамука Бахтадзе во время выступления в парламенте на заседании большинства.



По словам Бахтадзе, это даст правительству возможность, вместе с публичным сектором, более активно защищать и развивать природу Грузии.



«Это очень важное условие развития зеленой экономики в Грузии. Именно зеленая экономика будет главным трендом в 21-м веке, когда у нас есть такие условия, их обязательно нужно использовать и несмотря на экономические перспективы, мы не должны забывать, что мы являемся ответственными перед нашим будущим поколением, чтобы создать им уникальную природу, которую мы получили в наследство от наших предков», — заявил Мамука Бахтадзе.















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