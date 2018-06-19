Ника Гварамия: Стоять рядом с Беселией не было стыдно, а с партией Саакашвили - для вас «стремно»?

19.06.2018 18:21 Генеральный директор "Рустави 2" критикует пассивность неправительственных организаций в поддержке родителей убитых в Тбилиси подростков.



"Я говорил, и повторяю, я считаю неправительственный сектор самой здоровой и качественной силой страны. Но я говорил и другое, повторю и это - очень серьезная проблема, что опасаясь оппозиции, особенно из ненависти ЕНД, они не включены в акциях для защиты Мачаликашвили и Саралидзе.



Очень извиняюсь, но по делу Вазагашвили и Гиргвлиани вы были объединены с оппозицией ниже плинтуса (в том числе с пророссийской), и озвучивали политические мессиджи, в том числе антиправительственные. Стоять с Беселией не было стыдно, а партии Саакашвили и Нателашвили для вас "стремные"? Находиться рядом с посланником России, Иванишвили, не было вредно для репутации, а поддерживать прозападную оппозицию - вредно?



Вы знаете, что я, наверное, больше всех в этой стране уважаю и поддерживаю вас, но вы допускаете тяжелую ошибку, которой, в конечном итоге, к сожалению, не только не помогаете стране, но, еще печальней, что даже вредите, поскольку невольно продлеваете жизнь олигархическому, клептократическому, и уже криминальному режиму "Грузинской мечты".



Одними вашими усилиями, и политической стерилизацией процессов демократия ни на метр не продвинется вперед в этой стране. Путаете друзья: вы вочдоги, а не творцы демократии. Демократию устанавливают совместно партии и народ. Медиа и неправительственный сектор всего лишь являются сторожевыми собаками, дающими правильное направление. И не утруждайте себя ожиданием новой силы, с большой вероятностью в этом десятилетии, и в последующем, этого не случится, и не будьте наивными, и незрелыми, незнающими политику - тщетно это ожидание.



Так что найдите в себе ресурс, забудьте старые обиды, и станьте там, где бьется пульс народа. Иначе уже слишком уходит от реальности эта неопределенная серединная - нейтральная-сбалансированная-политкорректная, и в конечном итоге совершенно ни о чем не говорящая, и ничего не дающая позиция. Учтите также, что середняки-нейтралы никогда ничего не достигали в этой стране. Никогда и ничего. Когда дело доходит до дела, будут сидеть у клавиатуры, напишут нравящиеся вам статусы, и даже на выборы не придут, не то, чтобы сделать что-либо более серьезное"- пишет Ника Гварамия.

















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