Бахтадзе: Нам нужна активная политика с точки зрения проведения реформ

19.06.2018 18:23 «Думаю, нам нужна активная политика с точки зрения проведения реформ и нужна гибкие, но в то же время малые структуры, которые обеспечат выполнение этой прогрыммы», — заявил кандидат в премьер — министры страны Мамука Бахтадзе на заседании нескольких парламентских комитетов.



Как отметил Бахтадзе, его желание, чтобы каждый член правительства хорошо осознавал, перед какими вызовами стоит страна.



«Я хочу, чтобы еще раз каждый из нас хорошо осознавал, перед какими вызовами стоит наша страна, какими должны быть наши задачи, цели и наша политика, чтобы адекватно и эффективно реагировать на эти вызовы. Я хочу сказать, что на мой взгляд, для того, чтобы на эти вызовы эффективно реагировать, необходимо модернизировать государственные органы управления и структуры так, чтобы иметь возможность быть более оперативными в наших решениях, быть более эффективными в том, чтобы пока с принятия решения гражданин получит от него выгоду, это время было бы максимально сокращено. Я думаю, что нам нужны активные политические реформы, нам нужны гибкие и в то же время небольшие структуры, которые обеспечат выполнение данной программы», — заявил Мамука Бахтадзе.















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