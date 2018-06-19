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Залкалини: Внешние приоритеты - это интеграция в евроатлантические структуры
19.06.2018 18:52
Внешние приоритеты, объявленные кандидатом в премьер-министры, это интеграция в евроатлантические структуры - заявил журналистам кандидат в министры иностранных дел Давид Залкалиани.
По его словам, будет ли он представлен руководителем внешнеполитического ведомства в обновленном составе правительства, решать Мамуке Бахтадзе.
"Мы работали вместе, и с точки зрения внешних отношений у нас были значительные ощутимые результаты. Хочу пожелать ему успехов в последующей деятельности. Внешние приоритеты, объявленные кандидатом в премьер-министры, это интеграция в евроатлантические структуры. Это исторический выбор, сделанный грузинским народом, и подкрепленный конституцией Грузии и резолюцией, касающейся внешнего курса, принятой парламентом в 2016 году"- заявил Давид Залкалиани.
Он отметил также, что Грузия старается занять свое место, и довести до минимума существующие угрозы и вызовы, поскольку главным является стабильное развитие и безопасность нашей страны, о чем должно заботиться правительство, как внутри страны, так и за ее пределами.
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