Бахтадзе: На основе концепции малого правительства мы сможем реализовать правительственную программу

19.06.2018 20:01 «На основе концепции малого правительства мы сможем осуществить представленную правительством программу в реальной жизни», — заявил кандидат в премьер — министры Мамука Бахтадзе.



«Мы идем в парламент, чтобы получить его доверие и представить концепцию малого правительства, так как на основе концепции малого правительства мы сможем реализовать представленную правительственной программы в реальной жизни.



Хочу в данном случае обратить внимание на программу и те вызовы, которые стоят перед нашей страной. Программа отвечает именно этим вызовам, но для того, чтобы правительство было эффективным и оперативным в своем исполнении, нужно принять концепцию малого правительства и начать реализацию представленной программы», -заявил Мамука Бахтадзе.



По словам кандидата в премьеры, правительство малого размера означает его малую роль в экономике страны. Как отметил бахтадзе, бюрократия страны и вообще оргнаы управления должны быть тех размеров, чтобы обязательно конкретно выполнять поставленную задачу.



«Что самое важное, главная задача, чтобы содержание управленческого аппарата не было слишком затратным для экономики страны. Исходя из этого, мы проводим максимальную границу. Это 3,9% от всего внутреннего продукта, что исходя из экономического роста, который имеется сегодня, даст возможность высвободить в виде свободного ресурса 100-120 млн. лари и направить их на социальные программы, образование, которые являются главными приоритетами нашей налоговой сферы», — заявил Бахтадзе.















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