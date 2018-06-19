Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: На основе концепции малого правительства мы сможем реализовать правительственную программу


19.06.2018   20:01
«На основе концепции малого правительства мы сможем осуществить представленную правительством программу в реальной жизни», — заявил кандидат в премьер — министры Мамука Бахтадзе.

«Мы идем в парламент, чтобы получить его доверие и представить концепцию малого правительства, так как на основе концепции малого правительства мы сможем реализовать представленную правительственной программы в реальной жизни.

Хочу в данном случае обратить внимание на программу и те вызовы, которые стоят перед нашей страной. Программа отвечает именно этим вызовам, но для того, чтобы правительство было эффективным и оперативным в своем исполнении, нужно принять концепцию малого правительства и начать реализацию представленной программы», -заявил Мамука Бахтадзе.

По словам кандидата в премьеры, правительство малого размера означает его малую роль в экономике страны. Как отметил бахтадзе, бюрократия страны и вообще оргнаы управления должны быть тех размеров, чтобы обязательно конкретно выполнять поставленную задачу.

«Что самое важное, главная задача, чтобы содержание управленческого аппарата не было слишком затратным для экономики страны. Исходя из этого, мы проводим максимальную границу. Это 3,9% от всего внутреннего продукта, что исходя из экономического роста, который имеется сегодня, даст возможность высвободить в виде свободного ресурса 100-120 млн. лари и направить их на социальные программы, образование, которые являются главными приоритетами нашей налоговой сферы», — заявил Бахтадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Внешняя торговля Грузии за январь-май 2018 г.
Wizz Air: Предложение двух билетов за один доллар – фальшивка
Давиташвили: Маленькое правительство сделает исполнение решений более эффективным
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии зарплата полицейских с 1-го июля увеличится на 250 лари
Мамука Бахтадзе выходит с инициативой создания института экоомбудсмена
Бахтадзе: Именно на основании концепции малого правительства мы сумеем реализовать ту программу, которая была представлена
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна