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Бахтадзе: Считаю, что Грузии для эффективного управления не нужно больше 11 министерств
19.06.2018 20:07
Все процедуры, которые мы должны пройти, соответствуют действующему в Грузии законодательству, — об этом кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на заседании парламентского большинства.
По его словам, Грузии для эффективного управления не нужно больше 11 министерств.
«Тут же хочу отметить, что программа, которую я представил, подразумевает концепцию малого по размеру правительства. Соответственно, у нас была единственная возможность провести консультации в связи с этим вопросом с парламентом, чтобы правительство было утверждено по старой структуре. В случае, если вы вынесете нам вотум доверия, наша команда внесет законопроект, который мы вместе рассмотрим в парламенте, и который предусматривает и сокращение количества министерств.
Я действительно считаю, что Грузии для эффективного управления не нужно больше 11 министерств. Исходя из этого, естественно, это является моей политической ответственностью, так как я выступаю в парламенте с программой и это – неотъемлемая часть программы», — заявил Бахтадзе.
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