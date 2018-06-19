По данным за первый квартал 2018 года, 4% из 131 соискателей убежища в странах ЕС – из Грузии

19.06.2018 20:12

По данным за первый квартал 2018 года, 4% из 131 соискателей убежища в странах ЕС – из Грузии

В первом квартале 2018 года в государствах, которые являются членами Евросоюза, убежище попросили 131 тысяч человек. По данным, опубликованным Евростатом, это — на 15% ниже показателя прошлого квартала.



В четвертом квартале 2017 года в ЕС зарегистрированы 154 тысячи соискателей убежища.



По данным Евростата, среди тех лиц, кто попросил убежище в Евросоюзе в первом квартале 2018 года, 4% составляют граждане Грузии.



По информации, размещенной на официальной странице Евростата, в последний квартал 2017 года (октябрь-декабрь) убежище в ЕС потребовали 3615 граждан Грузии, в январе-марте 2018 года – 4970 (в январе – 1730, в феврале – 1655, в марте — 1585).



Среди соискателей убежища в ЕС самыми многочисленными вновь являются сирийцы. В период с января по март с просьбой об убежище к Евросоюзу обратились 15 800 сирийских беженцев, что составляет 12 процентов от общего числа. Второе место занимают иракцы (9200-7%), третье — афганцы (7700-6%).



Наибольшее число соискателей убежища в первом квартале 2018 года было зарегистрировано в Германии. В этой стране убежище запросили 34 400 мигрантов, что составляет 26% от общего числа. Второе место по показателям занимает Франция — 25 300 (19%), затем Италия — 17800 (14%) заявок.



На 30% сократилось количество соискателей убежища в Австрии, на 25% — в Германии, на 24% — в Швеции, на 22% в Италии.



По информации Евростата, по состоянию на март 2018 года, в государствах, которые являются членами Евросоюза, на стадии рассмотрения находятся заявки 892 тысяч соискателей убежища.





















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