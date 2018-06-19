Бахтадзе: Необходима модернизация управленческих ведомств и структур государства

19.06.2018 20:18 Для того, чтобы эффективно ответить на вызовы, необходима модернизация управленческих ведомств и структур государства, - об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с парламентским большинством.



Бахтадзе знакомит депутатов с правительственной программой – «Свобода, быстрое развитие, благополучие».



«Я действительно не хочу, чтобы моя сегодняшняя встреча проходила в монотонном режиме и была полна лишь политическими постулатами. Мое желание таково, чтобы еще раз, каждый из нас хорошо осмыслил стоящие сегодня перед нашей страной вызовы и то, что должно быть нашими задачами, целями и политикой, чтобы ответить адекватно и эффективно на эти вызовы. Я хочу сказать вам прямо, что по моему видению, чтобы эффективно ответить на эти вызовы, необходима модернизация управленческих ведомств и структур государства. Нужна такого рода модернизация, которая даст возможность быть более оперативными в наших решениях, более эффективными и что главное – быть эффективными в том, чтобы максимально сократить то время, которое необходимо, чтобы полученное от этого решения благо дошло до граждан. Это очень важно. Я думаю, что нам нужна активная политика с точки зрения проведения реформ и нам нужны гибкие и в то же время небольшого размера структуры, которые обеспечат выполнение этой задачи», - заявил Мамука Бахтадзе.





















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