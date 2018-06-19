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Залкалиани: У Грузии есть коммуникация с европейскими партнерами
19.06.2018 20:29
По словам кандидата в министры иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, как только т.н. список Татункашвили-Отхозория будет готов, правительство его представит.
На объединенном заседании трех комитетов оппозиционный депутат Георгий Канделаки поинтересовался, работает ли грузинская сторона с ЕС над вопросом списка Татунашвили-Отхозория.
По словам Залкалиани, у Грузии есть коммуникация с европейскими партнерами, чтобы те осуществили адекватное реагирование на т.н. список Татунашвили-Отхозория.
Правительство должно было представить т.н список Татунашвили-Отхозория до 15 июня, однако из-за правительственных изменений он до сих пор не представлен.
В парламенте Грузии проходят слушания кандидатов в члены правительства.
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