Дондуа: Во время Женевских переговоров с российской стороной мы будем говорить о вопросе передачи органов Арчила Татунашвили

19.06.2018 20:33 В Женеве мы будем говорить о вопросе убийства Арчила Татунашвили, который вновь остается открытым, — об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа. По его словам, дело не доведено до конца и виновные вновь не наказаны.



«Мы сделаем все здесь и во всех форматах, чтобы были наказаны все, кто должен быть наказан, виновные предстали перед правосудием и на все вопросы были даны ответы. Одно уже очевидно, политическая ответственность за случившееся возлагается на силу, которая осуществляет эффективный контроль на оккупированных территориях. Эта сила – Российская Федерация. И на предыдущем раунде у нас был острый разговор на эту тему. К сожалению, большого прогресса в этом направлении нет. Виновные вновь не наказаны и в этот раз тоже у нас будет разговор об этом», — заявил Дондуа.



Как отметил заместитель министра иностранных дел, уже прошли встречи с сопредседателями переговоров и сомодераторами, которых ознакомили с позициями.



«У нас есть полная поддержка с их стороны, сопредседатели полностью разделяют наши приоритеты. Они сделают все для того, чтобы в этом направлении был ощутимый прогресс. С Российской стороной завтра у нас будет разговор о передаче органов Арчила Татунашвили. Незаконное задержание Арчила Татунашвили, его нахождение в плену, пытки, смерть, не выдача тела в течение месяца и передача тела спустя месяц в таком виде выходит за все рамки.



На предыдущей встрече России нечего было сказать и они все смотрели на осетин. Российская делегация вела себя так, будто не имела отношения к этому делу, и если что-то произошло, то говорить должно т.н. правительство Цхинвали. Россия не сможет избежать политической ответственности», — заявил Давид Дондуа.



В Женеве сегодня начнется 44-ый раунд международных переговоров. Главные темы обсуждения – факты незаконного посягательства на жизнь граждан Грузии, создание международных механизмов безопасности в оккупированных регионах с полным соблюдением соглашения о прекращении огня и переговоры о неприменении силы, которые на прошлом раунде зашли в тупик по причине деструктивной позиции России.















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