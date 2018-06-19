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Цулукиани: Более 100 человек из бывшей власти осуждены
19.06.2018 20:50
В парламенте слушают кандидата в министры юстиции Тею Цулукиани.
По словам Цулукиани, более 100 человек из бывшей власти осуждены, еще больше привлечены к ответственности. По ее же заявлению, в том числе бывшие министры, экс-президент, начальники тюрем, и другие должностные лица.
Кандидат в министры юстиции говорила также о деятельности созданного в прокуратуре специального департамента, и заявила, что в этой службе работают 8 прокурора, что по сравнению с количеством дел является небольшим ресурсом.
По словам Теи Цулукиани, она заявила кандидату в премьер-министры, что нужны финансовые ресурсы для усиления департамента, чтобы его работа была более эффективной.
По заявлению Теи Цулукиани, в результате пересмотра дел этим департаментом гражданам вернули движимого и недвижимого имущества на 45 миллионов лари. В том числе до 80 машин, и 26 гектаров земельных участков, 6 квартир, 2 дачи, 2 самолета, 13 вертолета, и 1 винзавод, а также офисные и коммерческие площади.
На объединенном заседании четырех комитетов уже поддержали некоторых кандидатов в министры. После комитетских слушаний кандидатов в министры заслушают в парламентских фракциях.
20 июня в Кутаиси состоится внеочередное заседание парламента, где законодательный орган обсудит вопрос объявления доверия правительству.
14 июня "Грузинская мечта" назвала Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры. Георгий Квирикашвили ушел с поста премьер-министра 12 июня, причиной того он назвал расхождение во мнениях с председателем партии.
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