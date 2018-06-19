ЕНД требует наказания всех лиц, участвовавших в инциденте в Озургети

19.06.2018 20:51 Единое национальное движение (ЕНД) требует наказания всех лиц, участвовавших в избиении члена Сакребуло Озургети Бесика Катамадзе, и лишения их депутатских мандатов. С этим требованием 18 июня они провели акцию у здания Сакребуло Озургети, а часть депутатов объявила голодовку.



Событиям, которые произошли вчера в Озургети, предшествовал инцидент 15 июня. По заявлению члена Единого национального движения Бесика Катамадзе, депутаты Грузинской мечты вызвали его в кабинет и расправились с ним физически за критику в социальной сети против правящей политической команды. Бесик Катамадзе был доставлен в больницу из-за повреждений, полученных им в области головы.



Министерство внутренних дел в тот же приступило к расследованию по первой части статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, которая касается «избиения или иного насилия». По заявлению ведомства, «в здании Сакреуло Озургети депутату Бесо Катамадзе было нанесено словесное и физическое оскорбление, в результате чего, он получил повреждения в области головы». В связи с произошедшим МВД предъявило обвинения депутату Сакребуло Озургети от Грузинской мечты Тариэлу Арошидзе, которого Районный суд Озургети освободил под залог.



Акция Единого национального движения у здания Сакрубуло Озургети началась вчера в 11 ч. утра. На месте находился также один из лидеров партии Ника Мелия. Акция проходила шумно. Ситуация обострилась после того, как члены ЕНД и их сторонники попытались войти в административное здание, чтобы начать голодовку перед кабинетом председателя Сакребуло Озургети, но полиция не позволила им это сделать. За этим последовала конфронтация между участниками акции и правоохранителями.



После конфронтации организаторы акции приняли решение распустить акцию и предоставили местным властям время до пятницы для удовлетворения их требований. После завершения акции три депутата от Единого национального движения, в том числе, Бесик Катамадзе, вошли в административное здание Озургети и начали голодовку перед кабинетом председателя Сакребуло.



Представители Единого национального движения заявили вчера, что взамен на прекращение правового спора члены Грузинской мечты предложили Бесику Катамадзе физически расправиться с участниками инцидента. Позже в СМИ распространилось видео, которое отражает, предположительно, данное предложение. «Это было продолжением организованного преступления, чтобы Национальное движение было вовлечено в провокацию и представить ее, как деструктивную силу», — заявил представитель ЕНД Давид Мжаванадзе. По его словам, расследование по делу должно быть переквалифицировано, как «организованное групповое преступление», и вместе с Тариэлом Арошидзе обвинения должны быть выдвинуты и другим лицам, участвовавшим в этом инциденте.



На распространенное видео откликнулось МВД и разъяснило, что ведомство изучит запись, и будут проведены соответствующие следственные действия по факту.



В связи с произошедшим 16 июня заявление опубликовала правящая партия «Грузинская мечта» и произошедший инцидент назвала «провокацией» Национального движения. «Однако здесь же заявляем, что мы не приемлем любого проявления насилия и считаем недопустимым физическое противостояние», — говорится в заявлении «Грузинской мечты».



Инцидент также оценил и председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. «Вчера в Озургети произошел печальный инцидент, который последовал за провокацией со стороны «Национального движения». В целом, наблюдается определенная тенденция, якобы есть поручение, что в регионах, особенно, представители Национального движения пытаются оскорблять представителей «Грузинской мечты», что, конечно же, вызывает напряженность », — заявил Ираклий Кобахидзе и призвал членов команды ГМ, «не поддаваться провокациям».















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