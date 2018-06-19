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Глава МВД заявил лидеру ЕНД, что тот грубо нарушал общественный порядок на акциях в центре Тбилиси


19.06.2018   20:53
Кандидат в министры внутренних дел Грузии Георгия Гахария заявил, что во время митингов на проспекте Руставели член «Национального движения» Ника Мелия грубо нарушал общественный порядок.

На заседании фракции «Национальное движение» Ника Мелия представил кандидату в министры внутренних дел фотоматериал о его задержании и отметил, что с ним обращались грубо и ни один полицейский не ответил за поведение в отношении его.

«Каждому полицейскому, который участвовал в те дни на Руставели, хочу выразить огромную благодарность, так как этот народ от некоторых политически ангажированных митингующих слышал и терпел огромные оскорбления. Вы грубо нарушали порядок, оскорбляли полицию. Вы виновны в том, что не подчинялись требованиям полиции. Я представлю вам много фактов, более того, это было сделано в интересах общественного порядка, сегодня вы здесь и вы не задержаны. Вы спекулируете тем иммунитетом, который у вас есть, и я еще раз говорю вам, в условиях повторения подобного случая будет такой же результат, уверяю вас», — обратился Георгий Гахария к Нике Мелия.






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