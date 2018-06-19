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Бахтадзе назвал фантазиями слухи о его криминальном прошлом и родстве с Берией
19.06.2018 21:23
Кандидату на пост премьер-министра Грузии Мамуке Бахтадзе во вторник пришлось ответить на неожиданный вопрос журналистов - "был ли он членом банды в 90-е годы и является ли родственником Лаврентия Берии".
Как сообщает грузинский Первый канал, после завершения в парламенте слушаний кандидатов на министерские посты один из журналистов задал вопрос М.Бахтадзе о том, как он прокомментирует распространившиеся слухи о том, что в 90-е годы якобы был членом действовавшей в Тбилиси преступной группировки, которая была известна своими "достаточно плохими делами" и о том, что якобы является потомком Л.Берии.
"Вы хотите, чтобы я опроверг или подтвердил эту информацию? Я подтверждаю, что у тех, кто распространил эту информацию, действительно богатая фантазия", - сказал удивленный вопросом кандидат на пост главы правительства.
Во вторник в парламенте Грузии проходят слушания кандидатов на министерские посты, а выражение вотума доверия новому премьеру планируется в среду.
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на прошлой неделе подал в отставку, объяснив свое решение тем, что между ним и руководством правящей партии в последнее время появились разногласия.
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