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США выходят из Совета ООН по правам человека - СМИ


19.06.2018   22:41
В ночь на 20 июня США объявят о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа объявит об этом решении в 17:00 по местному времени (полночь по Киеву), однако официально ни Госдепартамент, ни постпред США в ООН Ники Хейли не дают комментариев по данному вопросу.

Стоит отметить, что Белый дом неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю.






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