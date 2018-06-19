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Суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома


19.06.2018   22:47
Коммерческий суд Лондона во вторник, 19 июня, разрешил заморозить активы ПАО Газпром на территории Великобритании по ходатайству НАК Нафтогаз Украины. Об этом этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В Нафтогазе напомнили, что заморозка активов необходима для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате 2,6 млрд долларов.

Согласно решению суда, Газпром в течение 48 часов после получения решения должен предоставить Нафтогазу список всех своих активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тыс. долларов.

В свою очередь Нафтогаз уже уведомил лондонские офисы 17 банков, которые занимаются бизнесом с Газпромом, что они не могут способствовать сокращению активов Газпрома на территории Великобритании.

Напоминаем, 28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассматривая иск Нафтогаза к Газпрому, постановил взыскать с российской компании компенсации в пользу Украины на сумму 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных транзитных объемов газа. Кроме того, Газпром получил обязательство выплатить в пользу Нафтогаза 2,56 млрд долл.

Позже Апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в проигранном газовом деле с Нафтогазом.






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