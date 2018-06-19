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Парламент Македонии утвердил новое название страны
19.06.2018 23:10
Парламент Македонии ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на Республику Северная Македония. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 19 июня.
Соглашение с Афинами поддержало большинство членов македонского парламента – 69 человек. Но члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.
Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.
Накануне правительство Македонии одобрило законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Это произошло на фоне массовой акции протеста в столице страны Скопье. Люди снесли ограждение у здания парламента и попытались прорвать полицейский кордон.
В Греции также прошли протесты после подписания соглашения с Македонией. Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы.
Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
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