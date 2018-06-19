Дондуа: У России нет политической воли вести в Женеве обсуждение на результат

19.06.2018 23:12 «С Женевским форматом все не так плохо, менять его не подразумевал и бывший премьер», — об этом Первому каналу заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



Он еще раз рассказал о важности Женевского формата и пояснил позицию грузинских властей.



«Мы зафиксировали, что готовы сделать все для достижения прогресса. Это касается не только Женевы, но и решения конфликта. Участие министра или премьер-министра не означает трансформацию Женевского формата. Если повестка дня принесла бы такую необходимость, мы были готовы к такому участию. И бывший премьер не подразумевал изменения Женевского формата. С Женевским форматом все не так плохо. Этот формат является интересным и уникальным.



В этот формат вовлечены все международные акторы, которые имеют право слова в деле решения конфликта. Мы не сможем создать формат лучше этого. Проблема заключается в том, что он не может дать тот результат, которого хотим мы и международные организации. У участника этих переговоров – России нет политической воли, чтобы состоялось ориентированное на результат обсуждение и мы приняли конкретные решения.



Нужны усилия в Женеве и на широкой международной арене, что мы делаем. Нужны усилия для того, чтобы заставить Россию, занять конструктивную позицию и выполнять международные обязательства, которые взял на себя бывший президент России», — заявил Давид Дондуа.















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