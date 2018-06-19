|
|
Россия введет ответные пошлины на импорт товаров из США
19.06.2018 23:31
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет «балансирующие меры» в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий.
«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США»,— приводит «Прайм» комментарий господина Орешкина.
«Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели»,— пояснил министр.
Ранее сообщалось, что Россия изучает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с решением США ввести пошлины. Указ о введении торговых пошлин был подписан президентом США Дональдом Трампом 23 марта.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна