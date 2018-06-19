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Россия введет ответные пошлины на импорт товаров из США


19.06.2018   23:31
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет «балансирующие меры» в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США»,— приводит «Прайм» комментарий господина Орешкина.

«Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели»,— пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Россия изучает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с решением США ввести пошлины. Указ о введении торговых пошлин был подписан президентом США Дональдом Трампом 23 марта.






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