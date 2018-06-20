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В парламенте сегодня обсудят вопрос вотума доверия составу правительства


20.06.2018   11:20
Сегодня пройдет внеочередное заседание парламента, на котором обсудят вопрос вотума доверия составу правительства и правительственной программе. Заседание начнется в 12:00.

По словам председателя парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на внеочередном заседании необходимо рассмотреть и проголосовать за состав правительства, правительственную программы – «Свобода, быстрое развитие, благополучие» и вынести вотум доверия составу правительства.

«Вопрос вотума доверия правительству рассматривается правилом, установленным для первого чтения. Это означает, что перед парламентом с докладом выступит кандидат в премьер-министры. Затем мы перейдем на режим вопрос-ответ, затем будут уже соответствующие выступления, как учтено – комитеты, фракции, меньшинство, большинство и заключительное слово», — заявил Ираклий Кобахидзе на заседании бюро парламента накануне.

Вчера в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства.






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