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В парламенте сегодня обсудят вопрос вотума доверия составу правительства
20.06.2018 11:20
Сегодня пройдет внеочередное заседание парламента, на котором обсудят вопрос вотума доверия составу правительства и правительственной программе. Заседание начнется в 12:00.
По словам председателя парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на внеочередном заседании необходимо рассмотреть и проголосовать за состав правительства, правительственную программы – «Свобода, быстрое развитие, благополучие» и вынести вотум доверия составу правительства.
«Вопрос вотума доверия правительству рассматривается правилом, установленным для первого чтения. Это означает, что перед парламентом с докладом выступит кандидат в премьер-министры. Затем мы перейдем на режим вопрос-ответ, затем будут уже соответствующие выступления, как учтено – комитеты, фракции, меньшинство, большинство и заключительное слово», — заявил Ираклий Кобахидзе на заседании бюро парламента накануне.
Вчера в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства.
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