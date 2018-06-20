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Каладзе поручил соответствующим службам решить проблему уличной торговли в скверах


20.06.2018   11:24
Каха Каладзе поручил соответствующим службам решить проблему уличной торговли в скверах и обустроить для этого специальные будки.

Уличная торговля в парках является серьезной проблемой, — об этом мэр Тбилиси заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы.

По его словам, этой деятельностью занимаются люди, которые социально нуждаются больше всех.

Каха Каладзе поручил соответствующим ведомствам, создать людям, которые занимаются уличной торговлей в парках, надлежащие условия.

«Думаю, в отношении этих людей очень важно содействие с нашей стороны. Хочу поручить администрации наших парков, а также службам по надзору и архитектуре, сделайте все и в короткие сроки, чтобы мы дали этим людям возможность нормальной торговли», — заявил Каха Каладзе.

Пр его словам, в парках должны быть выделены специальные места, которые будут благоустроены.

«Сделайте все, чтобы в ближайшие дни эта проблема была решена. Поставим им маленькие, красивые будки. Это – серьезная проблема в первую очередь для тех, кто входит в парк, чтобы отдохнуть, также для детей. Эти люди находятся в очень тяжелом положении и каждый тетри и лари имеет для них огромное значение», — заявил Каха Каладзе.






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